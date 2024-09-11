FOMGET'in altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen en genç futbolcusu 16 yaşındaki Merve Nur Taşucu ile yeni transferlerden 23 yaşındaki Şehriban Dülek, futbol kariyerlerini AA muhabirine değerlendirdi.



İlk kez 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın Antalya'daki kampına da davet edilen Merve Nur Taşucu, "8 yıldır futbol oynuyorum, profesyonel futbola FOMGET'in altyapısında 8 yıl önce başladım ve A takıma kadar geldim. Aslında ilk olarak sokaklarda başladım sonra babam keşfetti, daha sonra okula başlayınca hocalarım da 'bir takıma gitmelisin' diye söyledi. Babam da FOMGET'i araştırdı, FOMGET'in ilk kapısını açtığımızda çok heyecanlanmıştım. Sonra altyapı tesislerinde futbola başladım ve çok çalışarak A takıma kadar yükseldim." diye konuştu.



Ailesinin desteğiyle hayallerine kavuştuğunu ifade eden Merve Nur, "Bir ablam var o üniversite okuyor, sporla ilgilenmiyor. Ailem benim en büyük destekçim, maçlarımı hiç kaçırmadan izlerler. Onlar beni izlerken çok gururlanıyorum, çok mutlu oluyorum." dedi.



"Bu kapıdan ilk girdiğimde de bir gün A takımda ve milli takımda oynayacağımı hep hayal ediyordum" diyen orta saha oyuncusu Merve Nur, şunları kaydetti:



"Hocam da uygun gördü ve A takıma çağırdı. Aslında şampiyon olduğumuz önceki sene de A takım ile çalışmalara başladım ancak o sene A takımda oynamak için yaşım tutmuyordu. Bu sene takım olarak çok iyiyiz o yüzden net konuşabilirim. Bu sene şampiyon olacağız, kupayı Ankara'ya getireceğiz inşallah. Önceki şampiyonlukta kupayı kaldırırken yaşım tutmadığı için orada olamamıştım, bu sene yaşım tutuyor ve o kupayı inşallah kaldırmak istiyoruz. Çok iyi çalışıyoruz, hocalarım da iyi destekliyor inşallah bu sene olacak. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da da FOMGET'in adını duyurmak isterim."



Şehriban: "Buralara gelmek hiç kolay olmadı"



Kız çocuklarının daha çok desteklenmesi gerektiğini dile getiren Şehriban Dülek ise "13 yıldır futbol oynuyorum, İstanbul'da ikamet ediyorum. Futbola sokakta erkeklerle top oynayarak ilk adımımı attım. Daha sonra okulumuza ilk defa atanan beden eğitimi öğretmenim Çağdaş Töre, aynı zamanda şu anda bu takımın yardımcı antrenörü beni keşfetti, onun sayesinde futbola başladım diyebilirim. FOMGET'ten önce Amedspor, Beylerbeyispor, Fatih Vatanspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Pendik Çamlıkspor'da oynadım." şeklinde konuştu.



Orta sahada görev yapan Şehriban, "Öncelikle ön yargılar çok fazlaydı, 'kızlar futbol mu oynar, kızlardan futbolcu olmaz', gibisinden. Ben de bu algıları yıkmak için elimden geldiğince mücadele ettim, çok çalıştım. Bu algıları kırmak için bütün kadın futbolcu arkadaşlarımla mücadele ettik. Buralara gelmek hiç kolay olmadı, mücadele ediyoruz ve herkesin ön yargısını kırdığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Fatih Vatanspor'a transfer olduğu zaman futboldan ilk kez para kazanmaya başladığını anlatan Şehriban, şöyle devam etti:



"Kadın futboluna ilgi ve önem gittikçe artıyor, yani maddi anlamda da ilerlediğimizi düşünüyorum. Önceden maddi anlamda çok kötü durumdaydık, ablalarımız geçinebilmek için ekstra bir iş yapıyordu ama şimdi sadece futbol oynayarak geçimimizi sağlıyoruz. Biz 9 kardeşiz ailem de bana inandı, ailemin desteği olmasaydı buralarda olamazdım. Aslen Siirtliyim, doğma büyüme İstanbul'da ikamet ediyoruz, 6 kız 3 erkek kardeşiz, ağabeyim futbol oynuyordu ama bıraktı. Şu anda ailede tek futbol oynayan benim. Ailem maçlarımı izlemeye geliyor, onların maçlarımı izlemesi çok önemli, izlediklerinde mutlu oluyorum. Onlar için mücadele ediyorum, diyebilirim."



Alt yaş gruplarında 26 kez milli formayla gol attığını da aktaran Şehriban, "A Milli formayı da giymeyi çok istiyorum, onun için çok çalışıyorum. FOMGET ile şampiyon olacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Her sene olduğu gibi hedefimiz şampiyonluk. Hayalim Şampiyonlar Ligi'nde de oynamak, umarım şampiyonluk kupasını kaldırırız ve hep birlikte takım arkadaşlarımla beraber Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederiz." diye konuştu.





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