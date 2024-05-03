Kadın futbolda şampiyonluk maçları TFF YouTube'da

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonunun belli olacağı son haftada Galatasaray-ALG Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK-Trabzonspor müsabakaları TFF YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
5 Mayıs Pazar günü oynanacak 30. hafta müsabakaları öncesi Galatasaray, 68 puanla lider durumda bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK ise 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonun belirleneceği son haftada tüm karşılaşmalar 5 Mayıs Pazar günü yapılacak ve saat 14.00'te başlayacak.
5 Mayıs Pazar günü oynanacak 30. hafta müsabakaları öncesi Galatasaray, 68 puanla lider durumda bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK ise 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonun belirleneceği son haftada tüm karşılaşmalar 5 Mayıs Pazar günü yapılacak ve saat 14.00'te başlayacak.
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