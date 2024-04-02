Kadın basketbolda derbi zamanı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolda derbi zamanı!
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02 Nisan 2024 08:55
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci ayak maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 2 Nisan Salı günü oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Sarı lacivertli takım, ilk maçta Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda ağırladığı ezeli rakibini 83-66 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Seride iki galibiyet alan takım finalde ÇBK Mersin ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

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