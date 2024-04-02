Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci ayak maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 2 Nisan Salı günü oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Sarı lacivertli takım, ilk maçta Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda ağırladığı ezeli rakibini 83-66 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Seride iki galibiyet alan takım finalde ÇBK Mersin ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 2 Nisan Salı günü oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Sarı lacivertli takım, ilk maçta Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda ağırladığı ezeli rakibini 83-66 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Seride iki galibiyet alan takım finalde ÇBK Mersin ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
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