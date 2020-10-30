Kadın basketbolda derbi var; Beşiktaş - Galatasaray

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray 31 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 17.30'da başlayacak.



Ligde 6 maçta 5 galibiyet ve bir yenilgi alan Galatasaray, ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik Beşiktaş HDI Sigorta ise 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.



