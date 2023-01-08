JORGE JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

JORGE JESUS'UN TERCİHİ ÜÇLÜ SAVUNMA

OKAN BURUK'UN FORVETTE BARIŞ ALPER SÜRPRİZİ

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK JOAO PEDRO

ICARDI YEDEKLER ARASINDA

15 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

GALATASARAY YÖNETİMİ KADIKÖY'DE

3 TRİBÜNDE KOREOGRAFİ

DERBİ KAPALI GİŞE

FENERBAHÇE ATAK, GALATASARAY TEDBİRLİ BAŞLADI

GALATASARAY'IN İKİ GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

GALATASARAY'DAN ARKA ARKAYA POZİSYONLAR

GALATASARAY, OLIVEIRA İLE GOLÜ BULDU

BATSHUAYI VE ARAO GOLE YAKLAŞTI

GALATASARAY'DAN 24 YIL SONRA İLK

JORGE JESUS SİSTEM DEĞİŞTİRDİ

İKİNCİ DEVREDE FENERBAHÇE

ARKA ARKAYA DEĞİŞİKLİKLER

DERBİDE İKİNCİ GOL: KEREM

KIRMIZI KART: İRFAN CAN KAHVECİ

ICARDI SKORU BELİRLEDİ

KADIKÖY'DE SON 4 DERBİNİN 3'ÜNÜ G.SARAY KAZANDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu VE 90+10. dakikada Mauro Icardi kaydetti.Oliveira, Fenerbahçe'ye gol atan Galatasaray'ın ilk Portekizli oyuncusu oldu.Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Leo Dubois'e yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve sarı lacivertliler, 86. dakikadan itibaren 10 kişi oynadı.Kadıköy'deki son 4 derbinin 3'ünü kazanan Galatasaray, puanını 39'a yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile aradaki farkı 4'e çıkardı.Bu sezon evinde ilk kez bir maçı gol atamadan tamamlayan Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı.Fenerbahçe, gelecek hafta Gaziantep FK'ye konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Lincoln Henrique'yi yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Gustavo Henrique'yi sahaya sürdü.Galatasaray karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan 68 yaşındaki teknik adam, üçlü savunmasını Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'den kurdu. Kanadın sağında Bright Osayi-Samuel, solunda ise Ferdi Kadıoğlu'na şans veren Jesus, orta ikilide ise Willian Arao ve Miguel Crespo'yu tercih etti.Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Diego Rossi, Joshua King ve Michy Batshuayi ile gol aradı.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Serdar Dursun ve Enner Valencia ise yedek soyundu.Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle Fenerbahçe derbisine çıktı. Süper Lig'de geride kalan hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis yedeğe çekildi. Derbide bu oyunculardan farklı olarak Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliviera, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Icardi, Gomis, Van Aanholt ve Midtsjö'nün yanı sıra Okan Kocuk, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram ve Juan Mata yer aldı.Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Mathias Ross ile Haris Seferovic, derbinin kadrosunda bulunmadı.Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçına 3'lü savunmayla başladı.Sezon başından beri takımını hem 3'lü hem de 4'lü oynatan tecrübeli teknik adam, son Antalyaspor deplasmanında 4'lü savunma ile takımını sahaya sürmüştü.Jesus, Galatasaray karşısında ise 3'lü savunma ile maça başladı.Galatasaray, Fenerbahçe derbisine forvette Barış Alper Yılmaz ile çıktı.Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin yanı sıra son haftalardaki performansıyla öne çıkan santrforlardan Bafetimbi Gomis'i de derbide yedekte tuttu.Buruk, derbide hücum bölgesinde 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde tek oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro kadroda yer alamadı. Bu oyuncunun yanı sıra teknik ekip kararıyla Ezgjan Alioski ile İsmail Yüksek, müsabaka kadrosuna yazılmadı.Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, 16 maç sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı. Fenerbahçe ile Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 11 maç kaçıran Peres, yaklaşık 4 ay sonra formasına kavuştu.Galatasaray'da sakatlığı geçen Mauro Icardi, maça yedekte başladı.Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Arjantinli futbolcu, ligde 3 maç aradan sonra kadroya alındı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev vermediği Mauro Icardi'yi yedekler arasında tuttu.Fenerbahçe'de 8 oyuncu, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı. Galatasaray'da 7 futbolcu, ilk kez Fenerbahçe ile oynanan bir derbi maçta forma giydi.Sarı lacivertli takımda yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Luan Peres, Willian Arao, Lincoln Henrique, Emre Mor, Joshua King ve Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde yer aldı.Bu isimlerden Gustavo Henrique, Willian Arao, Joshua King ve Michy Batshuayi ilk 11'de sahaya çıkarken, Luan Peres, Lincoln Henrique, Emre Mor ve kaleci İrfan Can Eğribayat ise yedek soyundu.Leo Dubois, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey ve Alper Barış Yılmaz, Galatasaray kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı.Galatasaray Kulübü yönetimi, Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmadı.Kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioglu, Can Natan, Bora Bahcetepe, Rıza Morova, Dikran Gülmezgil, Cem Soylu ve Emir Aral ile Galatasaray Sportif AŞ yönetim kurulu üyeleri Erden Timur, İbrahim Hatipoglu, Emin Imanov, Mustafa Aktaş ve Nihat Kırmızı, derbi maçı Ülker Stadı'nda takip etti.Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maç öncesinde koreografi gösterisinde bulundu.Sarı-lacivertliler, Okul Açık Tribünü'nde üzerinde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açtı.Koreografinin alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankart açıldı. Öte yandan diğer 2 tribünde de dev posterler yer aldı.Fenerbahçeli taraftarlar, derbide koltukların tamamını doldurdu.Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterirken, 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı'nın tribünleri tamamen doldu.Derbiye Galatasaray taraftarı alınmazken, sarı-lacivertli kulübün yönetimi misafir takım tribününü de kendi taraftarları için açtı.Mücadeleye etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Galatasaray ise daha temkinli ve sarı lacivertli ekibi taraftarak oyuna başladı.İlk dakikalarda Fenerbahçe, Diego Rossi ile iki kez gole yaklaşan taraf oldu.Galatasaray, yarı alanından pasla çıkmakta zorlandığı ilk 10 dakikanın ardından hem oyunu dengeledi hem de kontrolü almaya başladı. 11. dakikada Galatasaray ilk etkili atağını Barış Alper ile düzenledi ancak Gustavo Henrique atağı faulle kesip derbinin ilk sarı kartını gördü.Galatasaray, giderek oyunu kontrolüne alıp pozisyonlar yakalamaya başladı. 14. dakikada Abdülkerim, 16. dakikada Kerem'in golleri ofsayta takıldı.Hızlı ve basit pas kombinasyonlarıyla etkili olan Galatasaray, Fenerbahçe savunmasını eksik yakalamaya başladı. Boş alanları iyi değerlendiren sarı kırmızılılar, hücum oyuncuları Kerem, Barış Alper, Mertens ve Rashica ile etkili oldu.Galatasaray, mücadeledeki ilk net pozisyonunu ise 28. dakikada yakaladı. Szalai'nin sektirdiği topu alan Rashica, ceza alanına girip pasını penaltı noktası civarındaki Barış Alper'e çıkardı. Barış Alper'in vuruşu üstten auta gitti.Etkisini artıran Galatasaray, 32. dakikada Sergio Oliveira ile golü buldu.Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Dries Mertens'in ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte Bright Osayi-Samuel'den seken topu önünde bulan Sergio Oliveira'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top Altay Bayındır'ın yanından uzak köşede ağlarla buluştu.Sergio Oliveira, Galatasaray tarihinde Fenerbahçe'ye gol atan ilk Portekizli oyuncu oldu.Fenerbahçe, Oliveira'nın golünden 4 dakika sonra Michy Batshuayi ile gole yaklaştı. Abdülkerim ile girdiği ikili mücadeleden galip ayrılan Belçikalı oyuncu, çaprazdan çok sert vurdu ancak Muslera, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.Fenerbahçe, kazandığı kornerde Willian Arao ile gole yaklaştı ancak Muslera bir kez daha gole izin vermedi.7 dakika ilave edilen ilk yarıda Fenerbahçe ve Galatasaray, uzatma dakikalarında etkili oldu. Fenerbahçe Rossi ile, Galatasaray ise Mertens ile gole yaklaştı ancak ilk yarı 1-0 sona erdi.Galatasaray Süper Lig'de Aralık 1999'dan bu yana ilk kez Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıyı önde tamamladı.Fenerbahçe, ikinci yarının başında sistem değişikliğine gitti. Sarı kartlı Gustavo Henrique oyundan çıkarken yerine Lincoln Henrique oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'nin sistemi ise 3-4-2-1'den 4-2-3-1'e döndü.Galatasaray, ikinci yarının henüz 17. saniyesinde gole yaklaştı. Santranın ardından Sergio Oliveira, pasını Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in sağ çaprazdan sert şutunu Altay iki hamlede engelledi.Fenerbahçe, bu pozisyonun ardından oyunun kontrolünü aldı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında Fenerbahçe, yüzde 83'e 17'lik topla oynama üstünlüğü yakaladı. Sarı lacivertliler topla oynamada üstün olsa da net fırsat yakalayamayıp ceza alanı dışından şutlarıyla gol aradı.Sarı lacivertliler, 60'tan sonra baskısını iyice artırmaya başladı. Galatasaray ise ikinci yarıdaki ikinci tehlikesini 66. dakikada Dries Mertens ile yakaladı. Milot Rashica'nın savunma arkasına yaptığı bindirmenin ardından ceza alanı içinde Mertens topla buluştu. Belçikalı'nın etkili şutunu Altay Bayındır engelledi.Fenerbahçe ise hem ikinci yarıda hem de maçtaki en etkili pozisyonunu 67. dakikada yakaladı. Osayi - Samuel'in karşı karşıya vuruşunda Muslera gole izin vermedi.70. dakikada teknik direktörler oyuna müdahale etti. Fenerbahçe'de Batshuayi, Rossi, Crespo oyundan alındı. Yerlerine İrfan Can Kahveci, Zajc ve Valencia dahil oldu. Galatasaray'da ise Mertens ve Rashica oyundan çıkarken yerlerine Torreira ve Yunus Akgün girdi.Okan Buruk'un oyuna ikinci müdahalesi 76. dakikada gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira'nın yerine Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldu.Galatasaray, 78. dakikada derbideki ikinci golünü buldu.Savunma arkasına atılan topa Kerem ve Icardi hareketlendi. Icardi'nin asistinde Kerem, karşı karşıya pozisyonda derbideki ikinci golünü buldu.Yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 86. dakikada Leo Dubois'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. VAR uyarısı sonrası monitöre incelemeye giden Halil Umut Meler, direkt kırmızı kartla İrfan Can'ı oyundan ihraç etti.Derbinin kalan dakikalarında Galatasaray, 3. gol için ataklarını sıklaştırdı. Eksik olan Fenerbahçe ise farkı azaltmak için çabaladı.Derbide skoru belirleyen golü 90+10. dakikada Mauro Icardi attı. Savunma arkasına sarkan Icardi, topu ağlara gönderdi.Sarı kırmızılılar, Kadıköy'deki son 4 derbide 3. kez kazandı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.36. dakikada sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.37. dakikada kullanılan kornerde Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Arao, şutunu çekti. Kaleci Muslera topa iki hamlede sahip oldu.45+7. dakikada Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.46. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın sağ ayağıyla çektiği şutta, topu kaleci Altay Bayındır kontrol etti.66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı önünde bekleyen Mertens'e gönderdi. Bu oyuncunun sert şutunda, topu kaleci Altay Bayındır çeldi.67. dakikada Crespo'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel'in sağ ayak dışıyla sert vuruşunda, topu kaleci Muslera zorlukla çıkardı.90+5. dakikada sol kenardan Berkan Kutlu'nun ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Icardi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır zorlukla çeldi.: Ülker: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique (Dk. 46 Lincoln Henrique), Szalai, Osayi-Samuel, Arao (Dk. 90+1 Serdar Dursun), Crespo (Dk. 70 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Rossi (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), King, Batshuayi (Dk. 69 Valencia): Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 77 Midtsjö), Rashica (Dk. 70 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 70 Torreira), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+3 Mata), Barış Alper Yılmaz (Dk. 76 Icardi): Dk. 32 Oliveira, Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+10 Icardi (Galatasaray): Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe): Dk. 11 Gustavo Henrique, Dk. 87 Valencia Dk. 87 Mert Hakan Yandaş (yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 26 Boey, Dk. 26 Oliveira, Dk. 34 Nelsson, Dk. 45+7 Mertens, Dk. 75 Berkan Kutlu, Dk. 90+11 Icardi (Galatasaray)