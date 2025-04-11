Kaçkar Dağları'nda UTMB için başvuru rekoru kırıldı!

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda eylül ayında gerçekleştirilecek olan Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) için başvuru sayısı 1400'e ulaştı. 2 bin sporcuyla sınırlandırılacak etkinliğe ilişkin konuşan UTBM Türkiye Temsilcisi Özgür Emekçi, "45 ülkeyi geçen, 5 kıtada yapılan dünyanın en büyük seri spor etkinliği, Türkiye'de gerçekleşecek. Şu anda 1400'e yakın sporcu var ve 55 ülkeden ciddi talep söz konusu" dedi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise 'UTMB'nin gerçekleştiği bir merkez olarak şehrimiz, Kaçkar Dağları dünyada ses getiren bir mekan olacak" diye konuştu.



Dünyanın en büyük ultra maraton markası Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) dünya serisi, Eylül 2025'te Türkiye'nin eşsiz doğasına sahip Rize-Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek. Spor tesisi, ulaşım ve konaklama yatırımlarıyla spor turizminde marka şehir olma yolunda ilerleyen Rize, bu prestijli organizasyona 5 yıl boyunca ev sahipliği yapacak. 5 kıtada, 45'i aşkın ülkede gerçekleştirilen ultra maratonun tanıtım töreninin ardından başvurular başladı. Kaçkar Dağları'nın ev sahipliğinde, Ayder merkezli olarak düzenlenecek organizasyonda; 20, 50 ve 100 kilometrelik parkurlar yer alacak. Katılımcılar, 13 yayladan geçip, doğal patikalardan bulutların üzerine çıkacak. Dünyanın en elit sporları arasında gösterilen maraton için belirlenen 1500 kişilik sporcu kotasına, 55 ülkeden yaklaşık 1400 başvuru yapıldı. Başvurulardaki yoğun talep üzerine kota 2 bin katılımcıyla sınırlandırıldı.



'KAÇKAR DAĞLARI, DÜNYADA SES GETİRECEK'



Etkinlikle ilgili açıklama yapan Rize Valisi İhsan Baydaş, "Ayder merkezli olarak başlayacak. Eylül ayında başlayıp inşallah 5 yıl şehrimizde gerçekleşecek. Biz bunu sadece bir spor organizasyonu olarak değil, şehrin turizm vizyonunun, turizm bakış açısının değiştirilmesine yönelik önemli adım olarak görüyoruz. Doğamızı koruyarak turizmden faydalanmanın adımı olarak görüyoruz. Muazzam bir hazırlık ve çok ciddi de bir teveccüh. Eylül ayında alnımızın akıyla, güzellikle bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. 5 yıl boyunca burada olacak. Bu 5 yılın sonunda buraya yerleşecek ve yıllarca UTMB'nin gerçekleştiği bir merkez olarak şehrimiz, Kaçkar Dağları dünyada ses getiren bir mekan olacak" dedi.



Maraton için yoğun talep olduğunu ifade eden UTBM Türkiye Organizatörü Özgür Emeklioğlu da "45 ülkeyi geçen, 5 kıtada yapılan dünyanın en büyük seri spor etkinliği, Türkiye'de Rize'de, Kaçkarlar'da gerçekleşecek. Şu anda 1400'e yakın sporcu var ve 55 ülkeden ciddi bir talep söz konusu. 2 bin sporcu sayısında bu talebi frenlemek durumundayız. Bu organizasyon Jest 2 için çok önemli; özellikle Kaçkarlar'ın tanıtımı, bölgenin macera ve doğa sporları potansiyelinin ortaya konması açısından büyük değer taşıyor. Kaçkar By UTMB Yarışı'nın etkisiyle, bölgesel ekonomik kalkınma ve turizm açısından önemli bir girişimin parçası olacağız. Bu nedenle çok mutluyuz. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların Kaçkarlar'a aşık olacağına eminiz. Bu etkinlik, Türkiye'nin doğa sporları ve macera turizmi destinasyonu olarak algısını güçlendirecek. Çünkü dünyanın herhangi bir noktasında UTMB yarışı varsa, o bölge artık o ülkenin doğa sporları ve macera turizmi merkezi kabul edilir. Bu yarış, bizim en önemli ürünümüz olarak Türkiye'yi dünya sahnesine taşıyacak. Kaçkarlar ise bu sahnede benzersiz bir yer tutuyor. Türkiye'nin el değmemiş doğasına sahip bu bölge, 'Çoban yolları' olarak tabir ettiğimiz yayla yürüyüş yolları ile dolu ve inanılmaz bir güzelliğe sahip. Tabii ki Rize insanının misafirperverliği de bu deneyimi çok özel kılıyor. Rize-Artvin Havalimanı'nın yapılması ile birlikte hayal edin, uçağınız iniyor ve 45 dakika içinde yarış noktasına varabiliyorsunuz. Aslında şu an dünyanın merkezindeyiz, hatta Kaçkarlar için 'Dünyanın merkezi' diyebiliriz. Yarış boyunca 13 farklı yayladan geçeceğiz. Ayder Yaylası merkezli başlayacak bu yolculukta, sporcular çok güzel yaylalardan geçecekler. Bu organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Turizm Geliştirme Ajansı'nın destekleriyle gerçekleştiriliyor. Etkinlik, dünya genelinde yayınlanacak. Ancak bu deneyimi koşarak hissedebilirsiniz, anlatmak ya da tarif etmek mümkün değil" diye konuştu.



