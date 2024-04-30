Galatasaray'da Okan Buruk'un jokeri Kaan Ayhan'a İtalyan ekiplerinden Fiorentina transfer teklifi yaptı.
GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR
Tecrübeli futbolcunun gelen teklifleri reddettiği ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenildi.
BU SEZON 45 MAÇTA OYNADI
Bu sezon 45 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya sezon başında 2.8 milyon Euro ödemişti.
GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR
Tecrübeli futbolcunun gelen teklifleri reddettiği ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenildi.
BU SEZON 45 MAÇTA OYNADI
Bu sezon 45 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya sezon başında 2.8 milyon Euro ödemişti.