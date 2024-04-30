Kaan Ayhan, transfer tekliflerine kapalı!

İtalyan ekibi Fiorentina'nın radarına giren Kaan Ayhan, Galatasaray'da kalmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan, transfer tekliflerine kapalı!
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30 Nisan 2024 09:30
Galatasaray'da Okan Buruk'un jokeri Kaan Ayhan'a İtalyan ekiplerinden Fiorentina transfer teklifi yaptı.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Tecrübeli futbolcunun gelen teklifleri reddettiği ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenildi.

BU SEZON 45 MAÇTA OYNADI

Bu sezon 45 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Sarı-Kırmızılılar, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya sezon başında 2.8 milyon Euro ödemişti.

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