Juventus'tan Victor Osimhen açıklaması!

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Victor Osimhen için açıklamalarda bulundu.

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Juventus'tan Victor Osimhen açıklaması!
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27 Eylül 2024 18:04
Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Victor Osimhen için açıklamalar yaptı.

Giuntoli yaptığı açıklamada, "Kariyerimdeki en zor transfer operasyonunun Victor Osimhen olduğunu söyleyebilirim. Napoli'de çalıştığım dönemde onun transferi için neredeyse 4 ay uğraştım." dedi.

"NAPOLI'NİN SATMASI GEREKİRDİ"

Deneyimli futbol adamı, "Victor Osimhen'in bence transfer dönemi bitmeden satılması gerekiyordu. Ancak Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis akıllı ve kurnaz bir girişimci. Ona çok şey borçluyum, onu seviyorum." ifadelerini kullandı.

JUVENTUS OSİMHEN'İN PEŞİNDE

Öte yandan İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Victor Osimhen için bir hamle düşünüyor.

Nijeryalı golcünün transferinin gerçekleşme bilmesi için Napoli'nin fiyat talebinde önemli indirime gitmesinin gerektiğinin altı çizildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta 4 asistlik performans sergiledi. 

 
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