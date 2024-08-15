Juventus'ta Kenan Yıldız kararı

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'ta artık 10 numaralı formayı giyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus'ta Kenan Yıldız kararı
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15 Ağustos 2024 14:48
Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Kenan Yıldız ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Serie A devinde, doping yaptığı gerekçesiyle ceza alan Paul Pogba'dan boşalacak 10 numaralı formayı, yeni sezonda Kenan Yıldız sırtına geçirecek.

PERFORMANSI

Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre alan milli futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı. A Milli Takımız ile EURO 2024'te boy gösteren Kenan Yıldız skor katkısı verememişti.  

 
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