Juventus'ta ayrılık: Rabiot

Juventus, sözleşmesi sona eren Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'ta ayrılık: Rabiot
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18 Temmuz 2024 16:38
Juventus, sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot ile yollarını ayırdı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Rabiot'nun sözleşmesinin bitimiyle birlikte kulüpten ayrıldığı belirtildi.

Juventus'tan Rabiot için yapılan açıklama ayrıca, "Teşekkürler Adrien ve gelecek için iyi şanslar." ifadeleri kullanıldı.

Rabiot'un adı transferde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

2019 yılında Paris Saint-Germain'den Juventus'a bedelsiz olarak imza atan 29 yaşındaki Rabiot, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

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