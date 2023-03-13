İtalya Ligi'nde Juventus ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Juventus, son sıradaki Sampdoria karşısında sıkıntılar yaşadı ama maçı 4-2'lik skorla kazandı.



Juventus 11. dakikada Bremer, 26. dakikada Adrien Rabiot'un golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Sampdoria 31. dakikada Tommaso Augello ve 32. dakikada Filip Djuricic'in golelriyle durumu 22 yaparken, Juventus büyük bir şok yaşadı.



Ev sahibi Juventus'ta 64. dakikada Adrien Rabiot yeniden sahneye çıktı ve durumu 3-2'ye getirdi. Juventus'ta Dusan Vlahovic, 69. dakikada penaltıyı değerlendiremedi. Ancak Juventus 90+4'te Matias Soule ile durumu 4-2 yaptı ve galibiyete ulaştı.



Sampdoria'da Koray Günter maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer almadı. Ankaragücü'nden transfer Jese Rodriguez ise 73. dakikada oyuna dahil oldu.



Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, Sampdoria maçından aldığı 3 puanla puanını 38'e yükseltti ve 7. sıradaki yerini korudu.



Juventus, 6. sıradaki Atalanta'nın haftayı puansız kapatmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e indirdi.



Sampdoria ise bu yenilgiyle ligin son sırasına geriledi. 12 puanı bulunan Sampdoria, 20. sırada yer aldı.



İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Inter'e konuk olacak. Sampdoria, Hellas Verona'yı ağırlayacak.





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