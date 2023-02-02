Juventus çok istiyor: Ferdi Kadıoğlu

Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Juan Cuadrado'nun yerine Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu düşünüyor.



İtalyan Calciomercatoweb'te yer alan habere göre; Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin raporu üzerine kadrosunda yenileme harekatını genişletiyor. 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cuadrado'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı alan siyah beyazlılar, rotasını Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na çevirdi.



Ferdi Kadıoğlu ile Napoli ve Milan'ın da uzun süredir ilgilendiği belirtilirken, Juventus'un sezon bitmeden Fenerbahçe ile temasa geçerek transferi bitirmeye çalışacağı vurgulandı.



F.BAHÇE, 1.4 MİLYON EURO'YA ALDI



Fenerbahçe'nin Temmuz 2018'de 1.4 milyon euro bedelle NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nun Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.



23 yaşındaki Türk milli oyuncu, bu sezon oynadığı 19 lig maçında 3 asist yaptı.



