Premier Lig ekibi Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Napoli'ye 4-1 kaybettiği maç, İngiliz basınında geniş yer tuttu. Ada basını, Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp'u sorumlu tutarken flaş ifadeler dikkati çekti.



LIVERPOOL VE KLOPP'A SERT ELEŞTİRİLER



İngiliz basınında Liverpool'un performansı için, 'Utanç verici' başlıkları öne çıkarken, Merseyside ekibinde forma giymiş isimlerden de Jürgen Klopp'a yönelik sert eleştiriler geldi.



"SORUMLUSU KLOPP"



1996-2013 yılları arasında Liverpool'da forma giyen efsane isim Jamie Carragher, İngiltere'de bir televizyon programında Liverpool ve Klopp'a yüklendi. Jamie Carragher, "Bu geceki oyun sorun değil. Oyunu unut. Benim için en büyük endişe; bunun sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceği ya da bir döngünün sonuna gelip gelmediğimiz" ifadelerini kullandı.



"LIVERPOOL ARTIK ORTALAMA BİR TAKIM"



Carragher, aynı zamanda kırmızıların yaz transfer politikasını ve oyun felsefesi hakkında da oldukça sert açıklamalarda bulundu. Carragher sözlerine şu şekilde devam etti:



"Son beş veya altı yıldır oynadığımız oyun tarzında ve yoğunluğunda büyük bir fiziksel düşüş mü izliyoruz? Eğer böyle oynamaya devam ederlerse Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayamazlar. Bu intihar futbolu. Liverpool artık Premier Lig'in veya Avrupa'nın en iyi takımlarından biri değil. Bu da artık daha fazla savunma yapacakları, savunmadaki eksikliklerinin daha belirgin olacağı ve onları topla daha az oynarken göreceğimiz anlamına geliyor."



"ÇOCUK GİBİ OYNUYORLAR"



Kırmızıların yaptığı savunma ile ilgili de yorum yapan Carragher, özellikle Virgil vand Dijk ve Joe Gomez ikilisi için "Çocuk gibi oynuyorlar" ifadesini kullandı.



OWEN: "HERKES UNUTMAK İSTEYECEK"



Öte yandan Liverpool'un eski golcülerinden Michael Owen, "Liverpool'un bu sezonu herkes tarafından unutulmak istencek bir sezon olabilir, Liverpool taraftarı uzun süredir böyle bir şeyin olabileceğinden korkuyordu" görüşünü paylaştı.



WOODGATE VE FERDINAND DA ELEŞTİRDİ



İngiliz eski futbolcu ve menajer Jonathan Woodgate, "Enerjiden yoksun oynuyorlar, Napoli onları adeta mahvetti" derken, Manchester United'ın unutulmaz savunmacısı Rio Ferdinand ise "Liverpool'un isteksiz ve mücadeleden yoksun oynadığını çok az görürüz. Ancak; Napoli maçında bunların hiçbirinden yoktu. Büyük yıldızların çoğu bizim alışık olduğumuz seviyenin yakınında bile değiller" ifadesini kullandı.





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