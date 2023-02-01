Judoda 3 madalya aldık

Portekiz'de düzenlenen Görme Engelliler Judo Almada Grand Prix'sinde üç milli sporcu madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almada kentinde düzenlenen organizasyonun kapanış gününde kadınlar J1 57 kiloda Döndü Yeşilyurt, çeyrek finalde Kanadalı Priscilla Gagne'yi, yarı finalde ABD'li Liana Muita'yı, finalde ise waza-ari puanlarıyla Ukraynalı Anzhela Havrysiuk'u yenerek altın madalyaya ulaştı.



Erkekler J1 +90 kiloda Onur Taştan, çeyrek finalde Kazak Yerlan Utepov'u, yarı finalde Fransız Jason Grandry'yi ipponla yenerek finale yükseldi. Bu turda Fransız Romuald Rabotuer'e yenilen Taştan, gümüş madalya elde etti.



Aynı kiloda tatamiye çıkan Yasin Çimciler ise bronz madalya karşılaşmasında İtalyan Valerio Roi Teodori'yi ipponla yenerek üçüncü oldu.



Aynı sıklette yarışan milli sporcu Gökhan Biçer de beşincilik elde etti.



