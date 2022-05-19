Josef de Souza'nın cezası açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) takımlara ve futbolculara verilen cezaları açıkladı.
Kurul, Göztepe - Beşiktaş mücadelesinde direkt kırmızı kartla oyun dışında Beşiktaşlı Josef de Souza'ya iki maçtan men cezası verdi.
Brezilyalı futbolcu, sezonun son maçında ve gelecek sezonun ilk maçında forma giyemeyecek
Kurul, Göztepe - Beşiktaş mücadelesinde direkt kırmızı kartla oyun dışında Beşiktaşlı Josef de Souza'ya iki maçtan men cezası verdi.
Brezilyalı futbolcu, sezonun son maçında ve gelecek sezonun ilk maçında forma giyemeyecek
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