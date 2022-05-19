Josef de Souza'nın cezası açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Josef de Souza'ya iki maç ceza verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza'nın cezası açıklandı!
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19 Mayıs 2022 20:45
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) takımlara ve futbolculara verilen cezaları açıkladı.

Kurul,  Göztepe - Beşiktaş mücadelesinde direkt kırmızı kartla oyun dışında Beşiktaşlı Josef de Souza'ya iki maçtan men cezası verdi.

Brezilyalı futbolcu, sezonun son maçında ve gelecek sezonun ilk maçında forma giyemeyecek

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