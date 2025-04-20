Jose Mourinho: 'Erken golü bulmaya çalışın, tempoyu yüksek tutun'

Trendyol Süper Lig'de pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Lider Galatasaray'ın Bodrum FK karşısında aldığı galibiyet, sarı-lacivertlilerin Kayserispor maçına daha da büyük bir anlam yüklemesine neden oldu. Teknik Direktör Jose Mourinho, hafta boyunca oyuncularıyla yaptığı toplantılarda özellikle rehavet ve odaklanma konularına dikkat çekti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"SADECE KENDİMİZE BAKMALIYIZ"
Portekizli teknik adamın, "Galatasaray zaten önümüzdeydi. Bizim için önemli olan, kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanmak. Önümüzde yedi final maçı var. Her biri birbirinden zorlu geçecek, bu nedenle tek düşüncemiz galibiyet olmalı. Ama unutmayın, hiçbir karşılaşma sahada mücadele etmeden kazanılmaz" sözleriyle oyuncularına uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Mourinho'nun ayrıca maçın başından sonuna kadar yüksek tempoda bir futbol istediği, sözlerini şöyle tamamladığı aktarıldı: "Taraftarımız bizi sezon boyunca yalnız bırakmadı, Kayserispor karşısında da tribünleri dolduracaklar. Onlara sadece 3 puan değil, güzel bir oyun da sunmalıyız. Maça agresif başlayın, erken golü bulmaya çalışın. Tempoyu 90 dakika boyunca yüksek tutun."
GÖZLER GOLCÜLERDE
Fenerbahçe'de son haftalarda suskun kalan forvet oyuncuları, Kayserispor karşısında kendilerini göstermeyi hedefliyor.
Edin Dzeko, Süper Lig'deki son 8 maçta gol sevinci yaşayamazken, yalnızca 2 asistle skor katkısı verebildi. Trabzonspor maçında kadroya alınmayan, Sivasspor karşısında ise sonradan oyuna dahil olan En Nesyri de son 6 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. İki tecrübeli golcü, Kayserispor karşısında hem takımlarına katkı sağlamak hem de eski form grafiklerine dönmek istiyor.
"SADECE KENDİMİZE BAKMALIYIZ"
Portekizli teknik adamın, "Galatasaray zaten önümüzdeydi. Bizim için önemli olan, kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanmak. Önümüzde yedi final maçı var. Her biri birbirinden zorlu geçecek, bu nedenle tek düşüncemiz galibiyet olmalı. Ama unutmayın, hiçbir karşılaşma sahada mücadele etmeden kazanılmaz" sözleriyle oyuncularına uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Mourinho'nun ayrıca maçın başından sonuna kadar yüksek tempoda bir futbol istediği, sözlerini şöyle tamamladığı aktarıldı: "Taraftarımız bizi sezon boyunca yalnız bırakmadı, Kayserispor karşısında da tribünleri dolduracaklar. Onlara sadece 3 puan değil, güzel bir oyun da sunmalıyız. Maça agresif başlayın, erken golü bulmaya çalışın. Tempoyu 90 dakika boyunca yüksek tutun."
GÖZLER GOLCÜLERDE
Fenerbahçe'de son haftalarda suskun kalan forvet oyuncuları, Kayserispor karşısında kendilerini göstermeyi hedefliyor.
Edin Dzeko, Süper Lig'deki son 8 maçta gol sevinci yaşayamazken, yalnızca 2 asistle skor katkısı verebildi. Trabzonspor maçında kadroya alınmayan, Sivasspor karşısında ise sonradan oyuna dahil olan En Nesyri de son 6 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. İki tecrübeli golcü, Kayserispor karşısında hem takımlarına katkı sağlamak hem de eski form grafiklerine dönmek istiyor.