Jose Mourinho'dan öğrencilerine derbi uyarısı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş maçı öncesi takıma uyarılarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan öğrencilerine derbi uyarısı!
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29 Nisan 2025 08:49

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe'de tüm dikkatler Beşiktaş ile oynanacak dev maça çevrildi. 

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, kalan beş haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

"ÖNCELİĞİMİZ BEŞİKTAŞ DERBİSİ"

Yönetim, Beşiktaş karşısında yaşanacak olası bir puan kaybının ardından hem futbolculara hem de yönetime yönelik protestoların artmasından endişe ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho da takımını "Önce derbi, sonra diğer maçlar" diyerek yalnızca Beşiktaş karşılaşmasına konsantre etmeye çalışıyor.

Portekizli teknik adamın, derbi öncesi savunma hattıyla özel toplantılar yapacağı öğrenildi. Son beş lig maçında kalesinde gol gören Fenerbahçe'de savunma zaaflarının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacak.

KAMP PORTEKİZ'DE

Öte yandan, Başkan Ali Koç'un "Görevimizin başındayız" mesajı sonrası Fenerbahçe, yeni sezon planlamasına resmen başladı. Yönetimin Mourinho ile yola devam kararı aldığı ve tecrübeli teknik adamın, yeni sezon hazırlık kampını Portekiz'de yapacağı belirtildi. 

 
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