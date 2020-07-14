Jose Mourinho: "CAS'ın City kararı utanç verici!"

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, CAS'ın Manchester City kararı için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Jose Mourinho: 'CAS'ın City kararı utanç verici!'
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14 Temmuz 2020 15:55
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester City'nin UEFA davasını kazanması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU KARAR FUTBOL İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Verilen cezanın kaldırılmasının utanç verici olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "CAS'ın Manchester City'nin cezasını kaldırması utanç verici bir durum. Eğer Manchester City suçsuzsa ve cezası kaldırılıyorsa neden 10M€ para cezası kesiliyor. Eğer suçsuzsanız para cezası da almamalısınız. Karar futbol için utanç verici" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Manchester City, UEFA'ya karşı açtığı CAS davasını kazandı ve 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırıldı. Para cezası ise 10 milyon euro'ya düşürüldü.



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