Jorge Jesus yardımcılarıyla İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ve yardımcıları İstanbul'a geldi.
Portekizli teknik adam Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra yardımcılarıyla birlikte pasaport kontrolünden geçti.
Jorge Jesus'un beraberinde olan 2 yardımcısından önce ekibinde yer alacak 5 yardımcısının ise sabah erken saatlerde İstanbul'a geldiği ifade edildi.
Portekizli teknik adam Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra yardımcılarıyla birlikte pasaport kontrolünden geçti.
Jorge Jesus'un beraberinde olan 2 yardımcısından önce ekibinde yer alacak 5 yardımcısının ise sabah erken saatlerde İstanbul'a geldiği ifade edildi.
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