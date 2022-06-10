Jorge Jesus yardımcılarıyla İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ekibinden 2 yardımcısıyla birlikte Türkiye'ye geldi

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Jorge Jesus yardımcılarıyla İstanbul'a geldi
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10 Haziran 2022 23:54
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ve yardımcıları İstanbul'a geldi.

Portekizli teknik adam Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra yardımcılarıyla birlikte pasaport kontrolünden geçti.

Jorge Jesus'un beraberinde olan 2 yardımcısından önce ekibinde yer alacak 5 yardımcısının ise sabah erken saatlerde İstanbul'a geldiği ifade edildi.

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