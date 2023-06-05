Jorge Jesus dönemi tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu...
Fenerbahçe'nin Portekizli hoca yönetiminde büyük umutlarla başladığı sezon, tek bir derbi (G.Saray-Beşiktaş maçları) kazanılmadan tamamlandı. Üstelik şampiyonluğu kaptırdığı ezeli rakibi Galatasaray'a hem içeride hem de dışarıda 3-0 mağlup olunması tuz biber oldu.
68 yaşındaki hocanın, Seyrantepe'deki müsabaka sonrası basın toplantısına çıkmadan direkt takım otobüsüne binmesi, beklenen sonun başlangıcı olarak değerlendirildi.
EN GÜÇLÜ ADAY MONTELLA
Fenerbahçe yönetimi bugün yapacağı toplantıda Jesus konusunda radikal bir karar alabilir. Kanarya, 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline Jesus'suz çıkabilir. Bu arada F.Bahçe için en kuvvetli aday olarak, Adana Demir ile sözleşmesi bitecek Vincenzo Montella gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin Portekizli hoca yönetiminde büyük umutlarla başladığı sezon, tek bir derbi (G.Saray-Beşiktaş maçları) kazanılmadan tamamlandı. Üstelik şampiyonluğu kaptırdığı ezeli rakibi Galatasaray'a hem içeride hem de dışarıda 3-0 mağlup olunması tuz biber oldu.
68 yaşındaki hocanın, Seyrantepe'deki müsabaka sonrası basın toplantısına çıkmadan direkt takım otobüsüne binmesi, beklenen sonun başlangıcı olarak değerlendirildi.
EN GÜÇLÜ ADAY MONTELLA
Fenerbahçe yönetimi bugün yapacağı toplantıda Jesus konusunda radikal bir karar alabilir. Kanarya, 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline Jesus'suz çıkabilir. Bu arada F.Bahçe için en kuvvetli aday olarak, Adana Demir ile sözleşmesi bitecek Vincenzo Montella gösteriliyor.