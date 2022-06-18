Jorge Jesus, Lucescu'yu çok iyi tanıyor

Geçen sezon Benfica'da iken Dinamo Kiev ve Mircea Lucescu ile iki kez karşılaşan Jorge Jesus, rakibine büyük saygı duyuyor.Lucescu'nun çok iyi bir hoca olduğunu savunan Jesus, geçen yıl yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı: