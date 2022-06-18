Jorge Jesus, Lucescu'yu çok iyi tanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaşacakları Dinamo Kiev maçı öncesi daha önce Mircea Lucescu'ya karşı aldığı sonuçlara güveniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, Lucescu'yu çok iyi tanıyor
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18 Haziran 2022 12:35
Geçen sezon Benfica'da iken Dinamo Kiev ve Mircea Lucescu ile iki kez karşılaşan Jorge Jesus, rakibine büyük saygı duyuyor.

Lucescu'nun çok iyi bir hoca olduğunu savunan Jesus, geçen yıl yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı: "Lucescu, büyük saygı duyduğum, hayranlıkla takip ettiğim bir hoca. O dünyanın en çok kupalı teknik direktörlerinden biri. Portekiz'deki 0-0'lık maçtan sonra Lucescu'nun yanına gidip, ona 'Harika bir takımınız var. Sahada her anı düşünmek zorunda kaldım' dedim."
 
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