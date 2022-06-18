Jorge Jesus, Lucescu'yu çok iyi tanıyor

Geçen sezon Benfica'da iken Dinamo Kiev ve Mircea Lucescu ile iki kez karşılaşan Jorge Jesus, rakibine büyük saygı duyuyor.
Lucescu'nun çok iyi bir hoca olduğunu savunan Jesus, geçen yıl yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı: "Lucescu, büyük saygı duyduğum, hayranlıkla takip ettiğim bir hoca. O dünyanın en çok kupalı teknik direktörlerinden biri. Portekiz'deki 0-0'lık maçtan sonra Lucescu'nun yanına gidip, ona 'Harika bir takımınız var. Sahada her anı düşünmek zorunda kaldım' dedim."
Lucescu'nun çok iyi bir hoca olduğunu savunan Jesus, geçen yıl yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı: "Lucescu, büyük saygı duyduğum, hayranlıkla takip ettiğim bir hoca. O dünyanın en çok kupalı teknik direktörlerinden biri. Portekiz'deki 0-0'lık maçtan sonra Lucescu'nun yanına gidip, ona 'Harika bir takımınız var. Sahada her anı düşünmek zorunda kaldım' dedim."