Jorge Jesus, Fransa'da çılgına döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes tribünlerinin yaptığı taşkınlıklar sonrası maç içinde büyük bir sinir yaşadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus, Fransa'da çılgına döndü
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16 Eylül 2022 11:39
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Fransız ekibi Rennes'e deplasmanda konuk oldu.

Kıran kırana geçen, 4 golün atıldığı ve bir de kırmızı kartın çıktığı mücadelede sarı lacivertli ekip 2-0 geriden gelip maçtan 2-2'lik beraberliği söküp aldı.

Valencia, penaltı golü sonrası topu rakip file bekçisi Mandanda'dan almaya çalıştı, Mandanda topu vermeyince itiş kakış başladı. Diğer oyuncuların da olaya dahil olması sonrası ortalık iyice gerilirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes tribünlerinden kendisine laf atılması sonrası adeta çılgına döndü.





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