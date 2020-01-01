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Jonathan Isaac, önümüzdeki sezon da yok!

Orlando Magic forveti Jonathan Isaac'in, en azından 2021-22 sezonuna kadar Magic ile parkelere geri dönmeyeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic forveti Jonathan Isaac'in, en azından 2021-22 sezonuna kadar Magic ile parkelere geri dönmeyeceği açıklandı.

The Associated Press'ten Tim Reynolds'a göre, Magic başkanı Jeff Weltman, takımda "gelecek sezon Jonathan Isaac'in yer almayacağını" doğruladı.

Isaac, 2 Ağustos'ta Sacramento Kings karşısında sol çapraz bağlarından sakatlık geçirmişti.

1 Ocak'ta sol bacağında bir bağ hasarı yaşayan Isaac, bu sezonun başlarında 31 maç kaçırmıştı. Weltman daha önceleri, takımın Isaac'i sakatlığından kurtarmak için acele etmemesi konusunda ısrar etmişti.

Isaac, üçüncü sezonunda maç başına 11.9 sayı ve 6.8 ribaund ortalamaları ile büyük adımlar atmıştı. Ayrıca maç başına 2.3 blok ve 1.6 top çalma gibi etkileyici ortalamalar da kaydetmişti.


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