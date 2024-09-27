Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, yeni takım arkadaşı Russell Westbrook ile geçmişte iyi bir ilişkisi olmadığını itiraf etti.



Denver'ın üç kez MVP seçilen yıldızı, Nuggets'ın medya günü sırasında yeni takım arkadaşı Westbrook hakkında konuştu ve kendisiyle daha önce karşılaştığında yaşadıkları gerginliği kabul etti:



"Elbette sahada iyi bir ilişkimiz yoktu, çok kavga ediyorduk ve ileri geri konuşuyorduk. Saha dışında harika bir takım arkadaşı, sesi çıkan bir lider ve karşısındakini dinlemeye gönüllü bir adam olduğunu biliyorum. Salonda tavsiyeleri dinlenmesi gereken de biri, yani bizim için harika bir oyuncu olacağını düşünüyorum."



Bu yaz Nuggets ile iki yıllık bir anlaşma imzalayan Westbrook da Jokic'ten övgüyle bahsetti ve kendisiyle oynamayı bir "onur" olarak nitelendirdi.



Russ, 2023-24 sezonunda forma giydiği 68 maçta ortalama 11,1 sayı, 5,0 ribaund ve 4,5 asist üretmişti.



