John Obi Mikel: 'Osimhen'i Arabistan'da görmek istemiyorum'

Premier Lig'de yıllarca forma giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel, vatandaşı Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da 41 maçta 37 golle tamamlayan Osimhen, kiralık sözleşmesinin ardından Napoli'ye geri döndü. Ancak teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında yer almayan 26 yaşındaki yıldız için gelecek hala belirsiz.
"HOJLUND, BU SEVİYEDE DEĞİL"
Mikel, İngiliz basınına verdiği demeçte Osimhen'in Premier Lig'e gitmesi gerektiğini ve özellikle Manchester United için biçilmiş kaftan olduğunu söyledi:
"Rasmus Hojlund çok çalışkan bir oyuncu ama bence Manchester United'ı ilk 4'e sokacak, kupa kazandıracak forvet değil. Osimhen, bu seviyede bir oyuncu. Onu Arsenal ya da Manchester United'da görmeyi çok isterim."
"ÇOCUKKEN CHELSEA'Yİ TUTARDI"
Chelsea'nin geçen yaz transferin son dakikasında Osimhen'i alamadığını, bu yaz da Liam Delap ile ilerlemeyi tercih ettiğini söyleyen Mikel, "Chelsea'de oynamasını çok isterdim. Çocukken bu kulübü tutuyordu ama olmadı" dedi.
"ONU ARABİSTAN'DA GÖRMEK UTANÇ VERİCİ"
Osimhen'i Suudi Arabistan'da görmek istemediğini söyleyen Mikel, "Şu anda onu Suudi Arabistan'da görmek istemiyorum çünkü Avrupa'da hala sunabileceği çok şey var. Oraya gitmesini görmek utanç verici olurdu." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE YER ALMAK İSTİYOR"
Manchester United'ın Avrupa kupalarına katılamayacak olması, Osimhen transferi için engel mi? Mikel'e göre değil.
"Belki de bir sezonluk fedakarlık yapar. Ruben Amorim'in getireceği oyuncularla birlikte Osimhen, bu projeye güvenebilir. Şampiyonlar Ligi'nde görmeyi isterim ama belki Arsenal yerine United'ı tercih eder. Konuştuk, ama detayları paylaşamam. Tek bildiğim: Avrupa'nın zirvesinde yer almak istiyor."
G.SARAY PEŞİNDE
Osimhen için Galatasaray'ın kalıcı transfer ya da yeniden kiralama planları yaptığı, Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in de ilgisinin sürdüğü biliniyor.
G.SARAY FORMASIYLA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Victor Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da 41 maçta 37 golle tamamlayan Osimhen, kiralık sözleşmesinin ardından Napoli'ye geri döndü. Ancak teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında yer almayan 26 yaşındaki yıldız için gelecek hala belirsiz.
"HOJLUND, BU SEVİYEDE DEĞİL"
Mikel, İngiliz basınına verdiği demeçte Osimhen'in Premier Lig'e gitmesi gerektiğini ve özellikle Manchester United için biçilmiş kaftan olduğunu söyledi:
"Rasmus Hojlund çok çalışkan bir oyuncu ama bence Manchester United'ı ilk 4'e sokacak, kupa kazandıracak forvet değil. Osimhen, bu seviyede bir oyuncu. Onu Arsenal ya da Manchester United'da görmeyi çok isterim."
"ÇOCUKKEN CHELSEA'Yİ TUTARDI"
Chelsea'nin geçen yaz transferin son dakikasında Osimhen'i alamadığını, bu yaz da Liam Delap ile ilerlemeyi tercih ettiğini söyleyen Mikel, "Chelsea'de oynamasını çok isterdim. Çocukken bu kulübü tutuyordu ama olmadı" dedi.
"ONU ARABİSTAN'DA GÖRMEK UTANÇ VERİCİ"
Osimhen'i Suudi Arabistan'da görmek istemediğini söyleyen Mikel, "Şu anda onu Suudi Arabistan'da görmek istemiyorum çünkü Avrupa'da hala sunabileceği çok şey var. Oraya gitmesini görmek utanç verici olurdu." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE YER ALMAK İSTİYOR"
Manchester United'ın Avrupa kupalarına katılamayacak olması, Osimhen transferi için engel mi? Mikel'e göre değil.
"Belki de bir sezonluk fedakarlık yapar. Ruben Amorim'in getireceği oyuncularla birlikte Osimhen, bu projeye güvenebilir. Şampiyonlar Ligi'nde görmeyi isterim ama belki Arsenal yerine United'ı tercih eder. Konuştuk, ama detayları paylaşamam. Tek bildiğim: Avrupa'nın zirvesinde yer almak istiyor."
G.SARAY PEŞİNDE
Osimhen için Galatasaray'ın kalıcı transfer ya da yeniden kiralama planları yaptığı, Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in de ilgisinin sürdüğü biliniyor.
G.SARAY FORMASIYLA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Victor Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.
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