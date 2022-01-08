Joey Pelupessy: "Aramızda iyi bir inanç var"

Giresunspor'da Joey Pelupessy, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joey Pelupessy: 'Aramızda iyi bir inanç var'
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08 Ocak 2022 23:08
Giresunspor'da Joey Pelupessy, Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu.

Pelupessy yaptığı açıklamada, "Şu an mutlu biriyim. Takım için de mutluyum. Her gün sıkı çalışıyoruz. Bu bireysel değil takım olarak çalışınca oluyor. Bu şekilde takım olarak oynarsak böyle zorlu maçları kazanıyoruz." dedi.

Takım olarak iyi olduklarını söyleyen tecrübeli orta saha, "Takım olarak iyiyiz. Geçen haftadan eksiklerimiz de var. Ben de onların arasındaydım. Bu hafta forma şansı buldum. Sonradan dahil oldum. Aramızda iyi bir bağlantı ve inanç var. Bu nedenle başarı geliyor." ifadelerini kullandı.


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