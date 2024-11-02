Joao Pedro'nun golü Hull City'ye yetmedi!

İngiltere Champhionship 13. hafta maçında Hull City, sahasında Portsmouth ile karşılaştı. The MKM Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.



Hull City, Joao Pedro'nun 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Portsmouth 46. dakikada Josh Murphy ile durumu 1-1'e getirdi. Maçta başka gol çıkmaadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.



Hull City'de Abdülkadir Ömür, 63. dakikada oyuna girdi.



Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hull City'e giden Joao Pedro, İngiliz ekibinin formasıyla ilk golünü attı.



Bu sonucun ardından Hull, puanını 15'e çıkardı. Portsmouth ise 9'a yükseltti.



Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Oxford United ile oynayacak. Portsmouth ise Plymouth deplasmanına gidecek.



