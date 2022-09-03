Joao Pedro ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Joao Pedro'ya ilk kez 11'de şans verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Joao Pedro ilk kez 11'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Eylül 2022 20:51
Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, yeni transfer Joao Pedro ilk kez 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, transfer olduğu dönem sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcuya Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan Jesus; Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan, Joao Pedro ve King'i sahaya sürdü.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:




SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ