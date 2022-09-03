Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, yeni transfer Joao Pedro ilk kez 11'de şans buldu.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, transfer olduğu dönem sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcuya Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdi.
Öte yandan Jesus; Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan, Joao Pedro ve King'i sahaya sürdü.
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, transfer olduğu dönem sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcuya Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdi.
Öte yandan Jesus; Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan, Joao Pedro ve King'i sahaya sürdü.
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
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