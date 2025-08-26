26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Joao Pedro, Fenerbahçe sonrası formunu buldu

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Joao Pedro, Meksika Ligi ekiplerinden San Luis formasıyla çıktığı 6 maçta 6 gol atarak gol krallığında liderlik koltuğuna oturdu.

calendar 26 Ağustos 2025 10:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Joao Pedro, Fenerbahçe sonrası formunu buldu
Caglari'den 2022-2023 sezonun yaz transfer döneminde 4.68 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, beklentilerin oldukça altında kalmıştı.

Fenerbahçe'nin bir sezon sonra Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro burada da istediği performansı sergileyememiş ve ardından Hull City'ye transfer olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de de yükselişe geçemeyen Joao Pedro, yeni sezon öncesi Meksika ekiplerinden San Luis'e imza atmıştı.


İtalyan golcü, Meksika macerasına çok etkili bir başlangıç yaptı. Joao Pedro, ligde ve kupada çıktığı ilk 8 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi.

33 yaşındaki golcü takımının attığı 9 golün 6'sını attı.

Joao Pedro an itibarıyla 6 haftası geride kalan Meksika liginde attığı 6 golle, gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.

 

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
