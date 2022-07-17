'Joao Pedro, Fenerbahçe için kadroya alınmadı'

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Joao Pedro transferinde mutlu sona çok yaklaştı.Tutto Cagliari'de yer alan habere göre, sarı lacivertlilerin transferinde son aşamaya geldiği Joao Pedro Cagliari'nin yerel bir İtalyan takımıyla oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna alınmadı.Haberde Joao Pedro'nun kısa süre içinde İtalya'dan ayrılak Fenerbahçe ile uzun süreli bir anlaşma yapmak için Türkiye uçacağı belirtildi.İmzalar atılmadan net bir şey söylenmese de oyuncunun Fenerbahçe ile kesin olarak anlaştığı ve Brezilyalı'nın kısa süre içinde sarı lacivertliler için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile görüşmek için cumartesi gecesi İstanbul'a adım attı. Yapılacak son görüşmelerin ardından Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.Fenerbahçe, Cagliari ile 5 milyon euro bonservis artı 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı, oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon euroya el sıkışıldı.Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.Brezilya asıllı olan İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi. Joao pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 Milon euro karşılığında transfer oldu.