Joao Cancelo: 'Guardiola bir yalancı'

Portekizli bek oyuncusu Joao Cancelo, ülkesinden A Bola'ya verdiği röportajda Manchester City ve Pep Guardiola hakkında sert ifadeler kullandı.



Geçmiş dönemde Guardiola, Cancelo'nun takım arkadaşları Rico Lewis ve Nathan Ake'den memnun olmadığını açıklamıştı. Pep'in bu sözlerinin hatırlatılması üzerine Cancelo, "Guardiola yalan söyledi. Onlar için hiçbir zaman kötü bir takım arkadaşı olmadım. Bunu Rico Lewis ve Nathan Ake de sorabilirsiniz. Onlara karşı herhangi bir üstünlük veya aşağılık kompleksim yok ama Pep'in görüşü bu şekildeydi." ifadelerini kullandı.



NEDEN SESSİZ KALDI?



Sessiz kalmasıyla ilgili Portekizli oyuncu, "Sessiz kaldım çünkü bu doğru değil. Manchester City bana biraz nankör davrandı. Orada bulunduğum yıllarda çok önemli bir oyuncuydum. Kulübe her zaman her şeyimi vermeye çalıştım. Soyuldum, saldırıya uğradım ama yine de bir sonraki gün Emirates'te Arsenal'e karşı maça çıktım." dedi.



Guardiola'nın kalabalıklara ve kitlelere çok daha hakim söyleyn Cancelo, "Guardiola'nın medyadaki gücü benden daha fazla. Bu yüzden onun söyledikleri daha çok hatırlanıyor. Ben ise olaylarda sessiz kalmayı tercih ediyorum. Kendi adıma doğruyu söylediğimi bilmem benim için yeterlidir. Şeffaf bir insanım ve asla yalan söylemem." sözlerini sarf etti.





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