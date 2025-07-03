Jhon Duran geldi, Mourinho keyiflendi!

Jose Mourinho, genç golcü Jhon Duran'ın İstanbul'a getirilmesi sebebiyle büyük bir sevinç yaşadı.

calendar 03 Temmuz 2025 10:15 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 11:19
Fotoğraf: AA
Jhon Duran geldi, Mourinho keyiflendi!
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Fenerbahçe'nin ses getiren transferi Jhon Duran İstanbul'a ayak bastı ancak yıldız golcü, forma lansmanına yetişemedi. Sarı-lacivertli yönetim, Al-Nassr ile resmi prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor. Evraklardaki son pürüzler giderilemediği için Duran, tanıtım gecesinde yer alamadı.

MOURINHO ÇOK MEMNUN

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Duran transferinde en çok ısrarcı olan isim olduğu belirtiliyor. Londra'da futbol direktörü Devin Özek ile yapılan görüşmede Kolombiyalı yıldızın mutlaka alınmasını talep eden Portekizli teknik adamın, bu gelişmelerden memnun olduğu öğrenildi.



YENİ SEZONUN ANAHTARI

Mourinho'nun Duran için oyun planında özel bir rol düşündüğü ifade ediliyor. 21 yaşındaki golcünün sürati ve fiziksel gücüyle hücum hattını daha etkili hale getireceği görüşü hakim. Tecrübeli teknik adamın, ön alanda Talisca ile Duran'ı birlikte oynatmayı planladığı, bu ikilinin arkasında ise Asensio'nun görev yapabileceği sistemler üzerinde durduğu kaydedildi.

TARAFTARLAR GÖZÜNÜ AÇIKLAMAYA ÇEVİRDİ

Öte yandan taraftarlar, Duran transferinin resmi olarak duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyor. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor. 

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