Jhon Duran geldi, Mourinho keyiflendi!

Fenerbahçe'nin ses getiren transferi Jhon Duran İstanbul'a ayak bastı ancak yıldız golcü, forma lansmanına yetişemedi. Sarı-lacivertli yönetim, Al-Nassr ile resmi prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor. Evraklardaki son pürüzler giderilemediği için Duran, tanıtım gecesinde yer alamadı.



MOURINHO ÇOK MEMNUN



Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Duran transferinde en çok ısrarcı olan isim olduğu belirtiliyor. Londra'da futbol direktörü Devin Özek ile yapılan görüşmede Kolombiyalı yıldızın mutlaka alınmasını talep eden Portekizli teknik adamın, bu gelişmelerden memnun olduğu öğrenildi.

Mourinho'nun Duran için oyun planında özel bir rol düşündüğü ifade ediliyor. 21 yaşındaki golcünün sürati ve fiziksel gücüyle hücum hattını daha etkili hale getireceği görüşü hakim. Tecrübeli teknik adamın, ön alanda Talisca ile Duran'ı birlikte oynatmayı planladığı, bu ikilinin arkasında ise Asensio'nun görev yapabileceği sistemler üzerinde durduğu kaydedildi.Öte yandan taraftarlar, Duran transferinin resmi olarak duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyor. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.