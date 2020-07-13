Jet hızıyla transfer açıklandı! Alvaro Negredo

La Liga'ya yükselen Cadiz, şampiyonluğunu ilan etmesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen ilk transferini Alvaro Negredo'yu alarak gerçekleştirdiğini açıkladı.



Başkan Manuel Vizcaino yaptığı açıklamada Negredo transferini doğrulayarak, "Evet iddialar doğru. La Liga için ilk transferimiz Alvaro Negredo." ifadelerini kullandı.



İki sezon önce Beşiktaş'ta da forma giyen Alvaro Negredo daha sonra Dubai'ye transfer olmuş ve Al-Nasr forması giymişti. 2012'de Avrupa Şampiyonluğu yaşayan İspanya Milli Takımı'nda da yer almıştı.



Real Madrid altyapısında da forma giyen, kariyerini Valencia'da yükselten Negredo, daha sonra sırasıyla Sevilla, Manchester City, Middlesbrough'da oynamıştı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Nassr formasıyla 2019-2020 sezonunda çıktığı 26 maçta 11 gol 7 asistlik performans sergilemişti.



