Jesus ve Batshuayi, derbide ilk peşinde!

Tüm Türkiye, pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev maça kilitlendi. Zirvenin ilk iki sırasını paylaşayan takımlardan Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.



Jorge Jesus, Sarı-Lacivertliler'in başında 3. derbisine çıkacak. Portekizli teknik adam için ilk iki mücadele istediği gibi geçmedi. Beşiktaş deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönülürken, özellikle hücumda etkisiz bir Fenerbahçe vardı.



Kanarya, Trabzon deplasmanında ise Crespo'nun atılmasıyla 10 kişi kaldı, 2-0 kaybetti ve isabetli şut bile çekemedi. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk derbi zaferini sezonun en anlamlı mücadelesinde, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı alarak zirveyi ele geçirmenin planlarını yapıyor.



Batshuayi'nin şanssızlığı



Dev mücadele, Michy Batshuayi için de ayrı bir öneme sahip...



Belçikalı forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı derbilerde hiç gol atamazken, büyük şanssızlıklar yaşadı. Batshuayi, hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'a karşı penaltı kaçırdı.



Bu sezon da ligdeki büyük mücadeleleri boş geçen 29 yaşındaki forvet, Aslan'ı gözüne kestirdi. Bu sezon kritik golleriyle birçok maçta Fenerbahçe'ye hayat veren Batshuayi, derbide de takımını sırtlamaya kararlı.



