Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak hareket

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu.
Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken derbiye Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus damga vurdu.
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe mağlup durumdayken yedek kulübesinin arkasından gelen "Jesus Flamengo'ya geri dön" çağrısına gülerek yanıt verdi. Jesus'un bu tepkisi Fenerbahçe taraftarından tepki gördü.
BU SEZON 51 MAÇTA TAKIMI YÖNETTİ
Sezon başında takıma katılan ve önümüzdeki günlerde takımdan ayrılacak olan Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında 51 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken derbiye Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus damga vurdu.
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe mağlup durumdayken yedek kulübesinin arkasından gelen "Jesus Flamengo'ya geri dön" çağrısına gülerek yanıt verdi. Jesus'un bu tepkisi Fenerbahçe taraftarından tepki gördü.
BU SEZON 51 MAÇTA TAKIMI YÖNETTİ
Sezon başında takıma katılan ve önümüzdeki günlerde takımdan ayrılacak olan Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında 51 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.