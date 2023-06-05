Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak hareket

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken derbiye Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus damga vurdu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak hareket
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05 Haziran 2023 10:39
Son güncelleme 05 Haziran 2023 10:45
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu.

Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken derbiye Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus damga vurdu.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe mağlup durumdayken yedek kulübesinin arkasından gelen "Jesus Flamengo'ya geri dön" çağrısına gülerek yanıt verdi. Jesus'un bu tepkisi Fenerbahçe taraftarından tepki gördü.

BU SEZON 51 MAÇTA TAKIMI YÖNETTİ

Sezon başında takıma katılan ve önümüzdeki günlerde takımdan ayrılacak olan Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında 51 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 

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