Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a yüzde 15 isyanı

Jeremain Lens, Beşiktaş yönetiminin pandemi nedeniyle yaptığı yüzde 15'i istedi ve FIFA'ya şikayet etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a yüzde 15 isyanı
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30 Ağustos 2020 11:22
Beşiktaş, pandemi süreci sebebiyle tüm futbolcuların maaşlarından yüzde 15'lik kesinti yapmıştı.

Oyuncuların geride kalan tüm maaşlarını, kulübe yaklaşık 100 milyon TL'lik kaynak ayırarak kendi cebinden karşılayan Başkan Ahmet Nur Çebi, Jeremain Lens'ten gelen hamle sonrası büyük şok yaşadı. 

Hollandalı kanat oyuncusunun, pandemi süreci sebebiyle kesilen yüzde 15'lik paranın da ödenmesi için FIFA'ya başvurduğu ifade edildi.

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