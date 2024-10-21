Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder sakatlıkları için açıklama

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder sakatlıkları için açıklama
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21 Ekim 2024 17:01
Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde'nin ise uzun süre sahalardan ayrı kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."

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