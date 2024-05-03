Fenerbahçe'de Olympiakos maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin hedefi belli oldu.
Hollandalı futbolcu, Olympiakos ile oynanan ilk maçta sakatlanmıştı. Ülkesinde meniküsünden operasyon geçiren Oosterwolde'nin sezonu kapatması bekleniyordu. İsmail Kartal ise öğrencisinin güçlü fizik yapısı sayesinde beklenenden erken sahalara dönebileceğini söylemişti.
HEDEFİ GALATASARAY MAÇI
23 yaşındaki oyuncu, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. İyileşme süreci çok iyi giden Jayden Oosterwolde'nin hayali, 37. haftada Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan sezonun en kritik maçında takımdaki yerini alabilmek.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan 23 yaşındaki Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Hollandalı futbolcu, Olympiakos ile oynanan ilk maçta sakatlanmıştı. Ülkesinde meniküsünden operasyon geçiren Oosterwolde'nin sezonu kapatması bekleniyordu. İsmail Kartal ise öğrencisinin güçlü fizik yapısı sayesinde beklenenden erken sahalara dönebileceğini söylemişti.
HEDEFİ GALATASARAY MAÇI
23 yaşındaki oyuncu, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. İyileşme süreci çok iyi giden Jayden Oosterwolde'nin hayali, 37. haftada Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan sezonun en kritik maçında takımdaki yerini alabilmek.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan 23 yaşındaki Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.