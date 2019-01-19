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Jason Denayer'den derbi yorumu

Fransa Ligi'nde Lyon forması ile Saint-Etienne derbisine çıkmaya hazırlanan Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer, derbiler hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jason Denayer'den derbi yorumu
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19 Ocak 2019 17:40
Fransa Ligi'nde Lyon forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer, Lyon - Saint Etienne derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Galatasaray - Fenerbahçe, Galatasaray - Beşiktaş, Celtic - Rangers, Sunderland - Newcastle gibi derbilere çıkan Denayer, derbilerin önemi hakkında konuştu.

''SADECE TAKIM İÇİN DEĞİL...''

Belçikalı stoper, ''Derbilerde çok büyük farklılıklar yok, aslında sadece bir futbol maçı ama iki farklı görüşün sahaya yansıması. Bu tür derbileri oynadığınızda sadece kulübünüz için oynamıyorsunuz, o takımı tutan tüm insanlar için sahaya çıkıyorsunuz. Futbolla çok ilgisi olmayan insanlar bile derbileri yakından takip ediyor.'' sözlerini kullandı.

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