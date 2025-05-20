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Jankat Yılmaz'dan Muslera ve şampiyonluk sözleri

Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz, şampiyonluk ve Fernando Muslera ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Mayıs 2025 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jankat Yılmaz'dan Muslera ve şampiyonluk sözleri
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Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz, ayrılığa hazırlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'dan çok şey öğrendiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Jankat, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. kez ulaştıkları şampiyonluk ve kariyeri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Jankat, 14. sezonunu geçiren Muslera'nın kendisine çok şey kattığını aktararak, "Muslera, yıllarını bu kulübe adamış bir kaleci. Aldığımız iki yıldızda kendisinin büyük payı var. Sadece maç değil, kupalar kazandıran bir kaleci. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Hem Muslera'dan hem de Günay ağabeyden çok şey öğrendim. Umarım gelecekte onların kattıklarıyla iyi performans gösteririm." diye konuştu.

Şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan 20 yaşındaki file bekçisi, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Beşinci yıldızı taktık. 2025'te 25. şampiyonluk geldi. Bu şampiyonlukların devamı gelecek. İnşallah benim de bu şampiyonluklarda daha fazla emeğim olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan yıldız futbolculara değinen Jankat Yılmaz, "Onlardan bir şeyler görmeyi, bir şeyler öğrenmeyi bir artı olarak görüyorum. Çok örnek ve karakterli isimler var. Burada oldukları için şanslıyız. Umarım biz de onlar gibi kariyer yapabiliriz." şeklinde görüş belirtti.


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