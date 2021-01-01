James Wiseman, 7-10 gün arası yok!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, çaylak James Wiseman'ın sol el bileğinin burkulmasından ötürü, birkaç maçı kaçırmasının beklendiğini belirtti.



Wiseman çaylak sezonuna, gelecekte All-Star seviyesinde bir pivot olabileceğinin sinyallerini vererek başlamıştı.



Maç başına 12.2 sayı ve 6.1 ribaund ortalamaları yakalayan çaylak oyuncunun 7-10 gün sonra tekrar değerlendirmeye alınacağı açıklandı.



Kerr, konuyla ilgili "Bu üzücü oldu, ama en azından daha kötü bir şey olmadı. 10 gün içinde geri döner." şeklinde konuştu.



Kevon Looney ve Eric Paschall'ın, Wiseman'ın yokluğunda sürelerinin artması bekleniyor.



