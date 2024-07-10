James Rodriguez, yeniden İspanya'ya!

Adı Süper Lig devleriyle de anılan James Rodriguez'e dev bir talip çıktı.



El Nacional'de yer alan habere göre; Atletico Madrid, Kolombiyalı yıldızla ilgileniyor.



Haberde 32 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.



ATLETICO MADRID'İ İSTİYOR!



Copa America'da başarılı bir performans sergileyen 32 yaşındaki oyuncu da İspanyol devine katılmak istiyor.



Madrid'in son pürüzlerin giderilmesinin ardından oyuncu ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı yazıldı.



Sao Paulo'da 22 maça çıkan James, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Şu anda devam eden Copa America'da 4 maça çıkan yıldız oyuncu, 1 gol, 5 asist yaptı.





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