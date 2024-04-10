Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, milli takımdan arkadaşı Luis Diaz için övgü dolu ifadeler kullandı.



Rodriguez, Diaz için, "Bana göre şu anda dünyanın en iyi kanat oyuncusu. Umarım bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Barcelona ve Paris Saint-Germain, 27 yaşındaki Diaz ile ilgileniyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Liverpool'da bu sezon 42 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 13 gol attı ve 4 asist yaptı.



Luis Diaz'ın Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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