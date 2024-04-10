James Rodriguez: "Luis Diaz dünyanın en iyisi"

Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, milli takımdan arkadaşı Luis Diaz için, "Bana göre şu anda dünyanın en iyi kanat oyuncusu" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
James Rodriguez: 'Luis Diaz dünyanın en iyisi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2024 16:01
Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, milli takımdan arkadaşı Luis Diaz için övgü dolu ifadeler kullandı.

Rodriguez, Diaz için, "Bana göre şu anda dünyanın en iyi kanat oyuncusu. Umarım bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Barcelona ve Paris Saint-Germain, 27 yaşındaki Diaz ile ilgileniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon 42 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 13 gol attı ve 4 asist yaptı.

Luis Diaz'ın Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery