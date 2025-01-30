Atlanta Hawks forveti Jalen Johnson'ın sol omzundan geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.



NBA muhabiri Chris Haynes, geçtiğimiz Perşembe günü Toronto Raptors'a karşı sakatlanmış olan Johnson'ın sol omzundaki yırtık labrumu onarmak için ameliyat olacağını ve sezonun geri kalanında parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Bu yıl 36 maçta ortalama 35.7 dakika sahada kalan Johnson, dördüncü sezonunu 18.9 sayı, 10.0 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla tamamlamış oldu.



