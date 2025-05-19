Jakobs: 'Galatasaray'da kalacağım'

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, şampiyonluk kutlamalarında geleceğine dair konuştu.
Satın alma opsiyonuyla Fransa'nın Monaco takımından kiralanan Senegalli sol bek Ismail Jakobs, "Gelecek sezon takımda mısın?" sorusuna, "Buradayım ve Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kesinlikle burada kalacağım." dedi.
Jakobs, RAMS Park'taki atmosfer için, "İnanılmaz bir şey. Hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim." yorumunu yaptı.
Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.
Satın alma opsiyonuyla Fransa'nın Monaco takımından kiralanan Senegalli sol bek Ismail Jakobs, "Gelecek sezon takımda mısın?" sorusuna, "Buradayım ve Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kesinlikle burada kalacağım." dedi.
Jakobs, RAMS Park'taki atmosfer için, "İnanılmaz bir şey. Hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim." yorumunu yaptı.
Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.
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