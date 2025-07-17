Son günlerde Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ismi anılan Jadon Sancho, İtalya'ya transfer olmaya çok yakın.
Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi Juventus, Jadon Sancho'nun transferi için Manchester United ile anlaşmaya varmak üzere. İngiliz yıldız, kariyerine Torino ekibinde devam etmek istiyor.
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de geçiren ve Konferans Ligi zaferi yaşayan Jadon Sancho'nun satın alma opsiyonu Londra ekibi tarafından devreye sokulmamıştı.
2024-2025 sezonunda Chelsea formasıyla 41 maça çıkan Sancho, 5 gol ve 10 asistlik katkıda bulundu.
Jadon Sancho adım adım Juventus'a
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ismi anılan Jadon Sancho, Juventus'a transfer olmak üzere. İngiliz yıldız, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor.
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