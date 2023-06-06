Jackson Muleka'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadro planlaması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
beIN Sports'un haberine göre; takımda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisini Alanyaspor'dan almak isteyen Beşiktaş'a Akdeniz ekibinden sürpriz bir yanıt geldi.
TAKAS TEKLİFİ
Haberde, Alanyaspor'un Tayfur Bingöl'e karşılık olarak Jackson Muleka'yı Beşiktaş'tan istediği ifade edilirken, Muleka'nın da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istediği aktarıldı.
Bu sezon 16'sı ilk 11 olmak üzere 31 maçta forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu, 5 gol attığı bu maçlarda bin 347 dakika sahada kaldı.
beIN Sports'un haberine göre; takımda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisini Alanyaspor'dan almak isteyen Beşiktaş'a Akdeniz ekibinden sürpriz bir yanıt geldi.
TAKAS TEKLİFİ
Haberde, Alanyaspor'un Tayfur Bingöl'e karşılık olarak Jackson Muleka'yı Beşiktaş'tan istediği ifade edilirken, Muleka'nın da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istediği aktarıldı.
Bu sezon 16'sı ilk 11 olmak üzere 31 maçta forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu, 5 gol attığı bu maçlarda bin 347 dakika sahada kaldı.
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