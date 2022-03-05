İzmit Belediyespor, evinde kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 82-79 yendi.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Cemil Uygül, Seda Esen
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur 5, Fields 27, Babic 14, Mircheva 16, Higgins 12, Melisa Korkmaz, Sıla Dikmenoğulları
Çankaya Üniversitesi: White 10, Dikaioulaku 19, Derin Yaya 20, Prince 18, İnci Güçlü, Özge Kavurmacıoğlu 6, Kübra Erat 3, Melike Tuğba Oral 3
1. Periyot: 22-23
Devre: 46-35
3. Periyot: 70-59
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Cemil Uygül, Seda Esen
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur 5, Fields 27, Babic 14, Mircheva 16, Higgins 12, Melisa Korkmaz, Sıla Dikmenoğulları
Çankaya Üniversitesi: White 10, Dikaioulaku 19, Derin Yaya 20, Prince 18, İnci Güçlü, Özge Kavurmacıoğlu 6, Kübra Erat 3, Melike Tuğba Oral 3
1. Periyot: 22-23
Devre: 46-35
3. Periyot: 70-59