20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
19:00
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
21:00
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
01:00
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
04:00
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
21:45
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
21:45
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
21:45
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
21:45
20 Haziran
Shamrock -Cork City
21:45

İzmir plaj voleybolunun kalbi olacak

İzmir, 38 takımın katıldığı Pro Beach Tour ile plaj voleybolu heyecanına ev sahipliği yapıyor. Turnuva 22 Haziran'a kadar İnciraltı'nda ücretsiz izlenebilecek.

calendar 20 Haziran 2025 12:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmir plaj voleybolunun kalbi olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İzmir bir kez daha uluslararası çapta bir plaj voleybolu şölenine ev sahipliği yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour İzmir Etabı eleme maçlarıyla başladı. İnciraltı Plaj Sporları Tesisi'nde 22 Haziran'da sona erecek karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.

18 kadın ve 20 erkek takımı olmak üzere 38 takımın mücadele edeceği turnuvada karşılaşmalar saat 09.00'da başlayıp, 21.30'a kadar kesintisiz devam edecek. İnciraltı Plaj Sporları Tesisi'nde eğlenceli etkinlikler de düzenlenecek. Yeme-içme alanları ile sporseverler hem sporun hem turnuvanın keyfini çıkaracak.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.