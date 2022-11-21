İzmir Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası maçlarını İzmir'de oynayacak

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. turundaki iki maçını da İzmir'de yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası maçlarını İzmir'de oynayacak
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21 Kasım 2022 16:29
İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. turundaki iki maçını da İzmir'de oynayacak.

Organizasyonun 3. turunda Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul'la mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle ilk maçını 2 Aralık Cuma günü saat 16.30'da Celal Atik Spor Salonu'nda yapacak.

İzmir temsilcisi, rövanş karşılaşmasına da 4 Aralık Pazar günü aynı saatte yine Celal Atik Spor Salonu'nda çıkacak.

 
 
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